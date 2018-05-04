В России за пять лет количество больных ожирением увеличилось на 45%

Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, в 2011 году на 100 тыс. человек приходилось 856,5 случая заболевания.

В 2016 году этот показатель достиг 1 тыс. 245,6 случая. При этом в 2016 году число людей, систематически занимающихся спортом, составило 34,2%.

В Минздраве отметили, что для улучшения ситуации за последние годы разработали ряд мер. Ведомство утвердило рекомендации по рациональным нормам потребления пищи. Кроме того, приняли паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», сообщает телеканал «360».

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