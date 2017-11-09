В России за пять лет штат сотрудников полиции уменьшился на 435 тыс. человек

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал, что сокращение численности полицейских не отразилось на работе ведомства.

«За пять лет штатная численность Министерства внутренних дел сократилась на 435 тыс. единиц», — уточнил он.

Колокольцев отметил, что теперь нагрузка на сотрудников увеличилась.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 67% россиян выражают доверие сотрудникам полиции. Этот показатель на 20% больше, чем прошлогодний, сообщает ТАСС.

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