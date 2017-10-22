В России за террористические преступления за полгода осудили 205 человек

Среди них — 22 иностранца из стран СНГ, 11 женщин и шестеро несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет.

Об этом свидетельствуют данные статистики, обнародованные Судебным департаментом при Верховном суде РФ.

Непосредственно по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» были осуждены двое человек в возрасте от 18 до 24 лет и один — в возрасте от 24 до 29 лет. Еще 15 человек были осуждены за вовлечение или содействие совершению террористических преступлений, 33 — за публичные призывы или публичное оправдание терроризма, четыре — за обучение в целях совершения террористической деятельности, 56 — за участие в организации, признанной террористической (из них 28 — в возрасте от 18 до 24 лет).

Троих человек осудили по введенной в УК летом 2016 года статье 205.6 — «Несообщение о преступлении террористической направленности». Самой значительно категорией стали осужденные по ст. 208 УК — «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законами РФ, в том числе на территории иностранного государства». По ней за полгода вынесены приговоры в отношении 91 обвиняемого.

В 2016 году в России за террористические преступления были осуждены 420 человек, сообщает ТАСС.

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