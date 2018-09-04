В России заемщики смогут изменять условия ипотеки в случае потери работы

Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Глобального форума Альянса за финансовую доступность, который стартует 5 сентября в Сочи.

Возможность предоставления банками услуги по реструктуризации ипотечного кредита в случае, если заемщик потерял работу, обсуждается в Центробанке при подготовке стандартов ответственного ипотечного кредитования в России.

«Мы обсуждаем, в том числе, вариант, что у заемщика должно быть право реструктуризации кредита в случае потери работы. Может быть, один раз в жизни, но такое право в отношении кредита должно быть», — заявила Набиуллина.

В начале ноября 2017 года АИЖК совместно с Банком России и экспертами начали обсуждать стандарты ответственного ипотечного кредитования, сообщает ТАСС.

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