В России зафиксировали снижение потребности в иностранных рабочих

Правительство РФ снизило потребность в привлечении иностранных работников в 2018 году на 20,7% по сравнению с 2017 годом.

«Потребность в привлечении в 2018 году иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, составляет 140 тыс. 423 человека — 79,3% от потребности, определенной на 2017 год», — говорится в постановлении Кабинета министров от 6 декабря.

Согласно другому постановлению, в некоторых сферах экономической деятельности на 2018 год сохранили долю иностранных работников, установленную в 2017 году.

На 2018 год также сохранена допустимая доля иностранных рабочих в размере 50% в сфере выращивания овощей. Эта норма не распространяется на ряд субъектов РФ, так как в них существует потребность в привлечении временных работников в период уборочных работ.

В справке к постановлению указано, что принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности. Кроме того, это необходимо для приоритетного порядка трудоустройства граждан РФ, сообщает РИА «Новости».

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