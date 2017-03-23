В России запретили сжигать траву на землях сельхозназначения

Правительство России запретило жечь сухую траву на землях сельхозназначения и землях запаса.

Соответствующее постановление подписали 21 марта 2017 года.

«Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», — говорится в документе.

Под запрет попало и разведение костров на полях. Выжигать рисовую солому пока еще можно, но исключительно в безветренную погоду.

Выжигание сухой травы было традиционным способом повышения плодородия почв за счет остававшейся на полях золы, однако современная агрономическая наука признает этот способ вредным, сообщает «Интерфакс».

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