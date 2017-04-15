В России запретят продавать в розницу пищевые ароматизаторы со спиртом

Министерство финансов России подготовило новые поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», которые запрещают розничные продажи спиртосодержащей пищевой продукции.

С начала года производство подобной продукции выросло на 150% на фоне ограничений продаж непищевой спиртосодержащей продукции — главным образом лекарственных спиртовых настоек.

Минфин подготовил поправки, которые запрещают розничную продажу пищевой спиртосодержащей продукции — ароматизаторов и пищевых добавок крепостью свыше 0,5%.

Проект ведомства подготовлен в соответствии с поручением правительства, заметили в министерстве. Предложения Минфина включены в пакет поправок в 171-ФЗ, который был подготовлен сенаторами и депутатами. Документ поступил в Госдуму и 24 марта прошел первое чтение. До конца апреля в него вносятся корректировки, после чего он будет готов ко второму чтению.

Речь идет именно о запрете розничных продаж спиртосодержащих эссенций — кондитерским комбинатам, например, они по-прежнему будут доступны, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роспотребнадзор 26 декабря 2016 года на месяц приостановил продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующее поручение ранее дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В марте на 90 дней продлили запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции и ввели запрет на продажу пищевой спиртосодержащей продукции.

В Иркутске с 17 декабря 76 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. После этого задержали владельцев подпольного цеха, где разливали жидкость «Боярышник». По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Президент России Владимир Путин 21 декабря поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции. Правительство должно разработать до 1 июля правки в законодательство, предусматривающие ужесточение правил оборота пищевых продуктов, парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта более 25%.

Ранее Минфин предложил приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции и включить этот продукт в ЕГАИС. «ВКонтакте» в ноябре начала блокировку торгующих настойкой боярышника групп.

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