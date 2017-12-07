В России запретят строить частные дома выше трех этажей

В Госдуме 7 декабря рассмотрят правительственный законопроект, запрещающий возводить многоквартирные строения на участках под индивидуальное строительство выше 20 м.

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления намерен рекомендовать палате принять в первом чтении поправки в Градостроительный и Земельный кодексы РФ и закон «О личном подсобном хозяйстве», направленные на борьбу с самостроем. Они были разработаны Минстроем и внесены в Госдуму правительством РФ в ноябре 2017 года.

Согласно тексту законопроекта, объектом индивидуального жилищного строительства (ИЖС) будет считаться отдельно стоящий жилой дом не выше трех этажей, высотой не более 20 м и не состоящий из квартир или блок-секций. О подземных этажах и гаражах речи не идет. Инициатива направлена на борьбу со строительством многоквартирных домов в частном секторе.

Введение ограничения по высоте Минстрой объясняет необходимостью упорядочить индивидуальную жилую застройку, так как сейчас Градостроительный кодекс ограничивает только этажность этих объектов. Как говорится в пояснительной записке, жилые дома зачастую строятся по индивидуальным проектам, «в том числе с расположением на таких объектах башен, шпилей, создающих разноплановые высотные акценты». Отсутствие ограничений может привести к возведению зданий с потенциально опасной высотой этажей, считают в министерстве.

Также инициатива ужесточает контроль за строительством домов площадью более 500 кв. м — в этом случае нужно будет разработать проектную документацию и отдать ее на экспертизу. Для домов меньшей площади оставят уведомительный порядок, как и сейчас.

Законопроект идет в пакете с поправками в Гражданский кодекс и Кодекс об административной ответственности. Первые упрощают механизм ликвидации самостроя. Документ предусматривает возможность внесудебной ликвидации построек, если они возведены на участках, на которые отсутствуют правоустанавливающие документы. В случае отсутствия разрешения на строительство, например, торгового павильона, чиновники сами смогут решать сносить объект или приводить его в соответствие с установленными требованиями. Однако решения о сносе или перестройке жилых и садовых домов будет вправе принимать только суд. На снос отводится 3-12 месяцев, на перестройку — от полугода до трех лет. За неисполнение предписания предусматривается изъятие земли у собственника и последующая реализация ее на торгах.

Согласно поправкам в КоАП, за строительство дома с нарушением высотности гражданам будет грозить штраф от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, юрлицам — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. За неисполнение в срок решения о сносе самовольной постройки планируется назначать штраф от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей для граждан и от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей для юрлиц, пишут «Известия».

Вернуться на ленту

Источник