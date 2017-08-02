В России запретят захоронять на свалках шины, пластик, бумагу, стекло и банкоматы

Правила для всех видов отходов начнут действовать в 2021 году.

«Утвердить прилагаемый перечень отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», — говорится в распоряжении Правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2018 года в России запретят захоронять на свалках 67 видов отходов, среди которых металлолом, а также отходы и детали, содержащие ртуть или загрязненные ей.

С 2019 года правила будут распространяться на отходы бумажной продукции, автомобильные шины, покрышки, пластик, стеклянную тару. С 2021 года на полигоны будет запрещено свозить бытовую и оргтехнику, аккумуляторы и батареи, отходы проводов и кабелей, банкоматы, морозильные камеры.

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