В России запустят проект по профориентации школьников

Об этом 14 февраля на встрече с участниками форума «Наставник» заявил президент России Владимир Путин.

Проект предполагает работу по профориентации школьников с шестого по десятый класс. Глава государства предложил назвать проект «Билет в будущее», он должен будет проходить в три этапа.

На первом этапе школьникам предлагается обозначить профессиональный интерес на местном уровне, на втором — принять участие по разным центрам компетенции, а на третьем — получить грант, позволяющий приобрести практические навыки в крупных компаниях.

Во время выступления президент также озвучил примерную стоимость проекта.

«Мы подсчитали, это будет стоить примерно 1 млрд рублей. Мы эти деньги найдем. Попрошу правительство подготовить, оформить это все в постановлении. В ближайшее время это будет сделано», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что вопросом о профориентации нужно начинать заниматься в школе, потому что «именно в это время закладывается интерес к конкретному виду деятельности». Кроме того, Владимир Путин предложил включить мероприятия по ранней профориентации в программу Международного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, пишет «Коммерсантъ».

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