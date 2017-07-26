В России запустят рекламную кампанию здорового образа жизни

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что социальная реклама не должна вызывать отторжение у граждан.

Она рассказала, что президиум совета при президенте России по приоритетным проектам одобрил масштабную социальную рекламную кампанию здорового образа жизни.

«Информационно-коммуникационная кампания должна пройти, с одной стороны, очень массово, и с другой стороны, выверено, с микротаргетированием по разным социальным группам в зависимости от пола, возраста и интересов. Мы должны задействовать все центральные телевизионные каналы и социальные сети, использовать баннеры и рекламные возможности», — пояснила Скворцова.

По ее словам, нужно создать такие креативные материалы, которые воздействовали бы на конкретные социальные группы.

Новый проект предполагает и открытые уроки в школах, посвященные здоровому образу жизни. Для школьников уже разработали учебное пособие и специальные дневники, которые учат следить не только за своим, но и за здоровьем родственников, сообщает «Интерфакс».

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