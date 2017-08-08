В России заработала горячая линия для заболевших на турецких курортах

Роспотребнадзор принимает сообщения с пометкой «Турция» по электронной почте.

В обращении следует указать период нахождения в стране, дату ухудшения самочувствия, симптомы, контактные данные, место отдыха, отель, дату возвращения, а также название туроператора и страховой компании. Обращения принимают по адресу Guryanova_EA@gsen.ru.

Роспотребнадзор отправил органам здравоохранения Турции запрос об эпидемиологической ситуации, но ответа до сих пор нет, сообщает пресс-служба ведомства.

Генконсульство России в Анталье опровергло информацию о начале эпидемии вируса Коксаки в Турции. Речь идет о единичных случаях заболевания, паники среди туристов нет. Вирус Коксаки проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Инфекция передается водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями, пишет ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник