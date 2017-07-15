В России завершился весенний призыв в Вооруженные силы

Для прохождения срочной службы призвали около 142 тыс. человек.

Весенняя призывная кампания завершилась 15 июля. Количество уклонистов, по подсчетам военного ведомства, составило 0,2% от числа призывников, вызывавшихся в военкоматы.

«Что касается граждан, не явившихся в военкоматы, то их количество с каждым годом существенно уменьшается», — подчеркнули в ведомстве.

В весеннюю призывную кампанию для прохождения альтернативной гражданской службы направлены 395 человек. Всего альтернативную службу проходят 970 человек.

Согласно приведенным военным ведомством данным, весной 2017 года почти каждый пятый призывник имел высшее образование. Наиболее талантливым из них предлагалось пройти службу в научных ротах. В такие подразделения были направлены 356 ребят. Также пополнялись и спортивные роты, в которые этой весной были призваны 199 человек, сообщает ТАСС.

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