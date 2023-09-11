В России заявили, что на Корейском полуострове приближается новый кризис

Даша 11.09.2023 В мире

Россия объявляет о новом кризисе на Корейском полуострове

Директор Первого азиатского департамента МИД России Георгий Зиновьев заявил, что на Корейском полуострове приближается новый кризис на фоне роста напряженности между КНДР, Южной Кореей и США.

“Как сообщает Report, эти слова дипломат сказал в ходе Восточного экономического форума.

По его словам, с прошлого года в субрегионе возросла военная активность США, Южной Кореи и Японии. .

В качестве примеров такой возросшей активности он указал на крупномасштабные военные учения и концентрацию стратегических возможностей США вокруг Корейского полуострова.

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