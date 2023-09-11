В России заявили, что на Корейском полуострове приближается новый кризис

Директор Первого азиатского департамента МИД России Георгий Зиновьев заявил, что на Корейском полуострове приближается новый кризис на фоне роста напряженности между КНДР, Южной Кореей и США.
“Как сообщает Report, эти слова дипломат сказал в ходе Восточного экономического форума.
По его словам, с прошлого года в субрегионе возросла военная активность США, Южной Кореи и Японии. .
В качестве примеров такой возросшей активности он указал на крупномасштабные военные учения и концентрацию стратегических возможностей США вокруг Корейского полуострова.