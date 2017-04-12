В России заявили о планах лишить безработных бесплатных полисов ОМС

Министерство здравоохранения РФ и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предложили лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов Обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом говорится в докладе Министерства здравоохранения «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год». Теперь безработным гражданам будет полагаться только скорая помощь. По мнению чиновников, это поможет сэкономить бюджетные средства. В Минздраве РФ подтвердили информацию о том, что разрабатывают поправки в законодательство, и добавили, что это инициатива ФОМС.

«Вводятся нормы, прекращающие обязательное медицинское страхование в отношении определенной категории застрахованных лиц и обеспечивающие признание полиса обязательного медицинского страхования недействительным», — говорится в документе министерства.

Готовится законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». Подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМС, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы, сообщили представители Минздрава.

В ведомстве отметили, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. В соответствии с законодательством РФ страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) взносы вносят субъекты РФ за счет своих бюджетных средств. Но есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров. Они имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят, пишут «Известия».

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