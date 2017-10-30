В российских школах пройдет единый урок по кибербезопасности

Детям расскажут о самых актуальных киберугрозах этого года, согласно данным силовых ведомств.

«В российских школах 30 октября состоится единый урок безопасности в Интернете. Школьники узнают, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность информации в Интернете», — говорится в сообщении Минобрнауки.

Отмечается, что особое внимание на уроке будет уделено кибербуллингу, или массовому троллингу — преследованию в социальных сетях, сообщает «Интерфакс».

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