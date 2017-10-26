В российских школах введут «минутки безопасности» о ПДД

По поручению первого заместителя председателя правительства Министерство образования планирует подготовить и внедрить в школах на последних уроках во всех классах «минутки безопасности».

Они рассчитаны на все возрастные группы учащихся и будут введены во всех регионах страны.

В рамках таких «минуток безопасности» школьники дополнительно получат необходимую информацию об элементарных правилах, которые следует соблюдать по дороге между домом и школой с учетом различных погодных условий, сообщает РИА «Новости».

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