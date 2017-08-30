В российских школах введут занятия по профориентации

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сообщила, что во всех школах появятся занятия по профессиональной ориентации будущих выпускников.

«Мы сейчас очень серьезно, я бы сказала, жестко рассматриваем вопрос профориентации наших школьников. Это необходимо, и в ближайшее время это найдет свое решение, потому что это нужно делать», — сказала Васильева на Общероссийском родительском собрании.

Она также заявила о важности уроков труда, на которых школьников учат слесарному делу и домоводству, сообщает «Интерфакс».

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