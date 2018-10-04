В российской армии поменяют «ушанки» на «шапки»

Названия некоторых частей одежды для российских военных изменятся.

Постановление правительства «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время» опубликовали на сайте правовой информации 4 октября.

Документ предусматривает отказ от шерстяных пилоток. Отмечается, что запрет будет действовать до 1 июня 2022 года.

В армии решили отказаться от термина «шапка-ушанка». Теперь военнослужащие будут носить просто «шапки», при этом вид головного убора не изменится. Их получат военные младшего состава, а меховые головные уборы достанутся полковникам и генералам. Капитаны первого ранга и адмиралы ВМФ начнут носить каракулевые шапки. Зимние головные уборы старшего офицерского состава флота останутся без козырька.

Также власти решили изменить нормативный термин «рубаха» на «фуфайка». Эти изменения коснутся норм снабжения солдат, сержантов и старшин.

Кроме того, помимо нательных кальсон, военнослужащие начнут получать по паре трусов на год, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник