В российском посольстве в Абхазии предупредили об опасности отдыха «дикарями»

В Абхазии оперативники установили личности подозреваемых в убийстве, разбойном нападении и похищении туристов из Москвы.

Но пока, в интересах следствия, никакой конкретной информации силовики не разглашают. Неизвестно ни сколько человек могут быть причастны к жестокой расправе, ни мотивы преступления. За расследованием республиканских правоохранителей следит российский главк.

Трагедия произошла 11 июля в Гудаутском районе Абхазии. На пляже отдыхали две семьи — граждане России. Именно там на них напали двое неизвестных в масках. При себе они имели огнестрельное оружие и нож. В результате потасовки один мужчина из компании отдыхающих был убит, а женщин и детей взяли в заложники. Но после того как преступники услышали сирены приближавшегося патруля, они отпустили туристов и скрылись в неизвестном направлении. В российском посольстве в Абхазии призывают отдыхающих избегать безлюдных мест и не ездить в республику «дикарями».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МВД Абхазии объявило вознаграждение в 1 млн рублей за достоверную информацию о местонахождении преступников. СК России возбудил уголовное дело.

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