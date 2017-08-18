В Российском зерновом союзе высоко оценили качество кубанской пшеницы

По мнению экспертов, из 80% всего убранного зерна можно получить качественную муку для выпечки.

Хлебопеки, виноделы, сыровары и ремесленники готовятся к масштабной продовольственной выставке. «Кубанская Ярмарка» откроется в Краснодаре 20 сентября. Это своеобразный смотр достижений фермеров, который устраивают традиционно в завершении уборочной кампании. Ожидается около 1,2 тыс. участников.

Фестиваль проводится не первый год, и обычно гости ждут осеннюю ярмарку, чтобы попробовать именно кубанский хлеб, который многие называют самым вкусным. Особенно в этом году, когда пшеница уродилась качественной.

«Этот результат получен в определенной степени благодаря погоде, но я полагаю, что в основном благодаря профессионализму крестьян. На Кубани мы имеем очень высокие перспективы для реализации зерна, получения сельхозпроизводителями необходимых доходов и, соответственно, возможности дальнейшей интенсификации производства, технологической модернизации», — отметил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Рекордной стала и урожайность: во многих районах края собирали более 60 и даже 70 ц/га. Добиться успеха удалось благодаря совместной работе с кубанскими селекционерами. В мире около 6,5 млн га земли сегодня засеяны зерном сортов, выведенных в Краснодарском крае.

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