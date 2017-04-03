В российских школах пройдут уроки памяти Евгения Евтушенко

Минобрнауки поддержало предложение учителей провести в школах уроки, посвященные поэту Евгению Евтушенко.

Об этом сказала глава ведомства Ольга Васильева. Она подчеркнула, что уроки пройдут во всех школах РФ.

«Я думаю, это будет сделано во всех российских школах, потому что нет ни одного периода в истории нашей страны, о котором великий поэт не писал или в котором не участвовал», — цитирует Васильеву ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни. Он был лауреатом Государственных премий СССР и РФ. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

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