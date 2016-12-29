В российской армии упразднят должность офицеров-сержантов

Минобороны РФ до конца года переназначит всех так называемых офицеров-сержантов — офицеров, назначенных на должности сержантов и старшин.

В ходе военной реформы 2008-2012 годов количество офицерских должностей сократилась с 335 тыс. до 150 тыс. Также были упразднены звания прапорщиков и мичманов. В пик реформ в статусе офицеров-сержантов было около 10 тыс. человек.

«В настоящий момент ситуация полностью стабилизировалась. До конца года оставшиеся офицеры будут переназначены. Есть планы строительства вооруженных сил и увязанные с ними вопросы комплектования офицерских должностей. Это гарантирует каждому выпускнику военного вуза назначение на соответствующую его званию и навыкам должность», — пояснил заместитель министра обороны Николай Панков.

Сейчас офицеры-сержанты переназначены на офицерские должности, так как Минобороны столкнулось с острой нехваткой офицерских кадров. Но их все равно не хватит, чтобы удовлетворить возникший кадровый голод, пишут «Известия».

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