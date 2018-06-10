В Россию на ЧМ-2018 прилетели Месси и Роналду

Капитаны в составах сборных Аргентины и Португалии Лионель Месси и Криштиану Роналду прибыли в страну 9 июня.

Аргентинцы будут жить на базе в подмосковных Бронницах и тренироваться на стадионе местной СДЮШОР. Сборная Аргентины проведет открытую тренировку 11 июня.

Португальцы остановились и будут тренироваться на подмосковной базе «Сатурн» в Кратове. Открытую для зрителей тренировку они проведут 10 июня.

В Россию уже прилетели сборные Аргентины, Ирана, Исландии, Испании, Панамы, Португалии, Саудовской Аравии и Туниса, сообщает ТАСС.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

В Сочи проведут шесть матчей турнира.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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