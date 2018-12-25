Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 25 декабря сообщил, что поставки цитрусовых в РФ перед Новым годом увеличены.

За аналогичный период в 2017 году республика экспортировала всего около 4 тыс. т цитрусовых. До конца сезона планируют поставить в Россию до 30-35 тыс. т. По словам главы республики, нет никаких таможенных платежей за вывоз цитрусовых плодов на абхазской стороне границы, кроме таможенного сбора.

«Между Россией и Абхазией действует беспошлинный режим торговли. Но, помимо таможенной пошлины, Россия взимает ввозной НДС. Он составляет около 18% от рыночной стоимости мандаринов», — отметил он.

По словам Рауля Хаджимбы, есть брокеры, которые занимаются организацией вывоза цитрусовых, они могут завышать свои запросы.

«Мы их всех собрали, провели соответствующую работу, и ситуация на границе изменилась», — заявил президент Республики Абхазия.

По его словам, ежедневно российско-абхазскую границу пересекают десятки машин с продукцией, сообщает «Интерфакс».

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