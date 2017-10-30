В Россию разрешили ввоз баклажанов и гранатов с 27 предприятий Турции

Россельхознадзор разрешил поставки с 30 октября.

Опубликован полный список компаний, которым разрешен ввоз баклажанов и гранатов из Турции. Из них 20 предприятий занимаются поставками гранатов, четыре — и гранатов, и баклажанов, еще три компании поставляют только баклажаны.

Такое решение приняли по итогам визита делегации российского ведомства в сентябре и октябре в Турцию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 1 января 2016 года был введен запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров разрешили в начале октября 2016 года. В марте 2017 года Правительство РФ сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик. С 1 ноября Россия снимет запрет на поставки турецких томатов.

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