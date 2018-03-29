В Россию запретили ввоз растительной продукции из Абхазии

Временные ограничения ввел Россельхознадзор.
Решение приняли в связи с распространением на территории Абхазии коричнево-мраморного клопа, карантинного для стран-членов Евразийского экономического союза объекта.
Ограничения ввели для недопущения распространения клопа на территории России и сохранения экспортного потенциала страны.
Запрет на ввоз растительной продукции, а также многооборотной тары и древесно-упаковочного материала начнет действовать 2 апреля, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в январе также обнаружили коричнево-мраморного клопа. Главный очаг скопления насекомых был зафиксирован в Сочи.
Клоп обосновался на Черноморском побережье Кубани. Россия ограничила ввоз продукции из Абхазии в багаже и ручной клади.
На Кубани создали группы для борьбы с мраморным клопом.
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