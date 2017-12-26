В Россию запретили ввозить мясо птицы и живых животных из Швейцарии

Такое ограничение ввел Россельхознадзор в связи со вспышками опасных болезней.

Согласно материалам ведомства, из-за вспышки болезни Ньюкасла запрещен ввоз живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку. Запрет действует и на ввоз кормов, добавок, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц. Не допускается транзит живой птицы из Швейцарии по территории России.

Из-за регистрации очага блутанга запрещен ввоз племенного крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к этому заболеванию, а также верблюдов, сообщает «Интерфакс».

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