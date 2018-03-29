В Россию запретят ввоз пекинской капусты из Беларуси

Решение было принято после того, как специалисты предотвратили ввоз 18,5 т произведенной в Польше капусты, которая перевозилась под видом белорусской продукции.

Россельхознадзор с 30 марта 2018 года запрещает ввоз продукта происхождением Республика Беларусь и третьих стран в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов до результатов экспертных переговоров с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь, сообщает пресс-служба ведомства.

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