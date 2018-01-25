В Росстуденчестве назвали десять популярных примет в период сессии

Российский студенческий центр провел опрос на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В десятку самых распространенных примет вошли следующие: положить пятак под пятку во время экзамена, не мыть волосы накануне, тянуть билет левой рукой, положить лекции под подушку ночью перед сдачей, быть обруганным заочно и самому послать к черту, когда пожелают: «Ни пуха ни пера!».

Студенты также верят, что на экзамен нужно принести талисман или любимую ручку, помахать зачеткой и прокричать «Халява, приди!» из окна в полночь перед экзаменом, прислонить свою зачетку к зачеткам тех, кто уже сдал экзамен на отлично.

Еще одна примета родилась недавно: сохранить на компьютер ответы на вопросы экзамена, назвав файл на удачу, например, «Бухучет на отлично», сообщает ТАСС.

В России 25 января отмечается День студента.

О том, какие приметы во время сессии популярны у студентов КубГУ, читайте здесь.

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