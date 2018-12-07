В Ростове-на-Дону экс-судью Мартынову посадили на семь лет по делу о землях Цапков

Об этом рассказал адвокат Генрих Хачатуров.

Бывшую судью арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей за мошенничество с землями Цапков более чем на 40 млн рублей (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее в ходе судебных прений прокурор потребовал для подсудимой наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии общего режима. Кроме того, гособвинитель требовал взыскать с нее штраф в размере 500 тыс. рублей, пишет РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Светлана Мартынова пообещала представителям агрохолдинга «Каневской» и концерна «Покровский» посодействовать в приобретении прав на часть сельхозугодий Надежды Цапок. За это она попросила 40 млн рублей. Однако обещание не выполнила и деньги не вернула.

Разрешения возбудить уголовное преследование в отношении злоумышленницы СКР добивался полгода. Несмотря на то, что в 2013 году Мартынова подала в отставку, она являлась спецсубъектом. По закону уголовное дело в ее отношении могло быть возбуждено только с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Такое разрешение следователи получили еще в ноябре 2015 года, но Мартынова обжаловала его в дисциплинарной коллегии Верховного суда, а затем и в апелляционной инстанции.

На заседания ВККС и Верховного суда Мартынова не приезжала, ссылаясь на плохое состояние здоровья. В своих жалобах она просила отменить решение ВККС и ссылалась на процессуальные нарушения. Судебные слушания затянулись до 9 июня 2016 года, когда апелляционная коллегия ВС отклонила все жалобы Мартыновой. После этого решение вступило в силу, а следователи получили право на возбуждение дела.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В июне 2017 года Светлану Мартынову арестовали. Заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по делу. Обвиняемая находилась под стражей. Суд наложил арест на имущество, в том числе земельные участки и акции созданного ею юридического лица.

В мае 2018 года расследование уголовного дела завершили.

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