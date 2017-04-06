В Ростове-на-Дону после взрыва возле школы завели уголовное дело

В Ростове-на-Дону 6 апреля возбудили уголовное дело после того, как от взрыва неизвестного устройства пострадал мужчина.

В 7:40 в следственные органы поступило сообщение о том, что 46-летний мужчина в результате взрыва неустановленного устройства получил травмы. По данному факту возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств и покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

По предварительным данным, мужчина находился на пересечении переулка Нахичеванского и улицы Социалистической, подобрал предмет, похожий на фонарик, после чего произошел взрыв. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты следственного управления, сотрудники полиции, взрывотехники УФСБ России по Ростовской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Ростове-на-Дону 6 апреля в районе улицы Социалистической при взрыве пострадал мужчина, ему оторвало пальцы на руке. Оказалось, что пострадавший нашел пакет с фонариком. При включении фонарика сработало взрывное устройство.

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