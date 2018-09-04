В Ростове-на-Дону задержали жителя Кубани с 1 кг героина

Сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области получили оперативную информацию о мужчине, которому должны были передать сумку с наркотиками.

Полицейские задержали 24-летнего жителя Краснодарского края. В переданной ему спортивной сумке нашли коробку с двумя пакетами вещества. В карманах одежды у мужчины обнаружили четыре пакетика с расфасованным наркотиком.

Экспертиза установила, что изъятое вещество — героин массой около 0,5 кг. Оперативники провели обыск в съемной квартире злоумышленника. Там нашли еще около 0,5 кг наркотика.

Возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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