В Ростове-на-Дону прооперировали двух кубанцев общим весом почти полтонны

Операции провели в Центре хирургии ожирения и диабета Ростовской клинической больницы.

В 2018 году в ростовский центр на лечение приехала 32-летняя жительница Краснодара, которая весила около 200 кг. После хирургического вмешательства она потеряла в весе около 100 кг. Увидев успехи сестры брат пациентки, который вел сидячий образ жизни и весил около 300 кг, также приехал в Центр хирургии ожирения и диабета.

По словам руководителя центра Максима Бурикова, мужчина три года вел пассивный образ жизни, вследствие чего и набрал вес. Также свою роль сыграла наследственность.

Перед операцией мужчину посадили на специальную диету. А затем медики прооперировали пациента. Когда вес мужчины снизится до 200 кг, специалисты проведут шунтирование желудка.

«Он хочет весить в районе 100 кг, мы постараемся ему помочь в этом», — цитирует rostovgazeta.ru Максима Бурикова.