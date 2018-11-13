В Ростовской области из-за снегопада для автобусов частично закрыли трассу М4 «Дон»

Об этом сообщили 13 ноября в отделе пропаганды ГИБДД региона.

«Ограничение введено с 14:30. Закрыт участок автодороги М4 «Дон» от 1038-го километра, на развязке в районе города Новочеркасска, до 1119-го километра + 500 м на границе Ростовской области и Краснодарского края», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что проезд автобусов временно запрещен на автодорогах Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск, Семикаракорск — Мартыновка — Красноармейский и Головное — Красноармейский — Большая Мартыновка.

По данным метеорологов, в Ростовской области идет снег, температура воздуха держится у отметки около -2°С, на дорогах образовалась гололедица.

Снегопад уже спровоцировал две массовые аварии на трассе М4, один человек погиб. Власти Ростовской области подготовили около 200 пунктов обогрева для водителей, более 90 единиц тяжелой техники для буксировки застрявших в снегу машин, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что пока нет необходимости в организации пунктов обогрева на дорогах края, движение регулируют сотрудники ГИБДД, перекрытых участков трассы на территории региона нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на границе с Кубанью со стороны Ростовской области 13 ноября в ДТП попали 15 машин. На трассе Ростов — Краснодар из-за снега образовалась пробка в 18 км. В Кущевском районе на трассе М4 «Дон» грузовики встали на скользком подъеме. В Каневском районе 13 ноября в ДТП на гололеде погибли три человека. В Краснодаре на Садовом мосту перевернулась «газель» с хлебом.

Утром 13 ноября из-за снега Краснодар встал в восьмибалльных пробках. В Краснодаре противогололедной смесью обработали мосты и путепроводы.

На Кубани подразделения ЮВО готовы к ликвидации последствий снегопада. В ГИБДД напомнили кубанским водителям о соблюдении ПДД во время гололеда. Инспекторы ГИБДД попросили кубанских водителей сменить резину на зимнюю.

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