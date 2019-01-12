Авария произошла 12 января в Миллеровском районе. Два человека получили травмы, их госпитализировали.

С 852-го по 854-й километр трассы зарегистрировано шесть ДТП с участием почти 30 машин. По предварительным данным, ДТП произошло из-за гололедицы и сильного бокового порывистого ветра. Также результате аварии фура перекрыла движение в северном направлении. В настоящий момент ее убрали с проезжей части, движение восстановили.

На месте аварии разворачивают пункт обогрева, направлена оперативная группа Миллеровского пожарно-спасательного гарнизона и грузовой эвакуатор.

На месте работают сотрудники полиции. В результате происшествия погибших нет, сообщает ТАСС.

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