Инспекторы ДПС остановили в Аксайском районе подозрительный автомобиль под управлением 42-летнего водителя.

Во время досмотра машины полицейские нашли фасованные пакеты с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в автомобиле было более 4 кг синтетического наркотика мефедрона. Мужчина рассказал полицейским, что вез «соль» из Москвы в Краснодарский край для того, чтобы распространять там наркотики, делая закладки.

Против наркодилера возбудили уголовное дело, его заключили под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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