В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали 27 человек

Авария произошла 23 августа. По разным данным, в тяжелом состоянии находятся три-четыре человека.

Автобус, следовавший из Ставрополя в Москву, перевернулся в результате ДТП. По предварительным данным, участниками аварии стали автомобили Daewoo Matiz, ВАЗ-2111 и автобус Neoplan. В то же время источник в экстренных службах региона сообщает, что столкнулись четыре транспортных средства — три легковых автомобиля и автобус. В момент аварии в автобусе находились около 40 человек.

«Всего 27 пострадавших, в их числе трое — с тяжелыми травмами», — сообщила официальный представитель регионального ГУ МВД Наталья Устименко.

Заместитель главного врача по медицинской части Центральной районной больницы Егорлыкского района Игорь Чернышев рассказал о четырех людях, находящихся в тяжелом состоянии. По его словам, детей среди пострадавших нет.

На место ДТП с автобусом выехали машины скорой помощи трех районов. Большинство пострадавших направлено в ЦРБ Егорлыкского района.

Попавший в ДТП автобус перед выездом прошел контроль в Ставрополе, проблем с транспортом не было. По данным автовокзала, автобус принадлежит местному предприятию «Планета». Представители перевозчика прибыли к месту аварии, сообщает ТАСС.

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