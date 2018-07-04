В Ростовской области восстановили прерванное из-за ДТП движение поездов

С 19:01 4 июля на перегоне Высочино — Васильево-Петровская Ростовского региона СКЖД движение поездов осуществляют по обоим путям.

В поезде № 187 Архангельск — Новороссийск организовали раздачу пассажирам бутилированной воды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

В результате ДТП задержка поездов № 531 Киров — Адлер, № 269 Чита — Адлер и пригородного поезда № 6297 Ростов — Орловка-Кубанская составила от 20 минут до часа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 4 июля в 15:40. При столкновении поезда Архангельск — Новороссийск с грузовиком погибли водитель грузовика и второй машинист локомотивной бригады. По факту ДТП назначили проверку.

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