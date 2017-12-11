В Ростовской области возбудили дело после гибели пяти болельщиков в ДТП

По результатам проверки фирмы-перевозчика выявили нарушения законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров.

Установлено, что у водителя не было обязательного заключения о наличии медицинских противопоказаний к управлению микроавтобусом. Предрейсовый осмотр водителя провел сотрудник медицинской организации, который не имел лицензию на осуществление деятельности. Также водитель отправился в рейс один при обязательном наличии напарника.

Сотрудники ООО «РостовСервисАвто» по указанию генерального директора заменили 18 кресел «Газели» для пассажиров на более старые. Их прикрепили к кузову, нарушив технологию. Пассажиры в автобусе были не пристегнуты.

Уголовное дело возбудили в отношении генерального директора ООО «РостовСервисАвто» и его заместителя. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 15 ноября около 3:00 на 1114-м километре трассы Краснодар — Ростов в Азовском районе Ростовской области. Погибли пять человек, среди которых двое несовершеннолетних. Пострадали шестеро, в том числе 16-летний подросток.

Болельщики возвращались из Краснодара, где проходила игра между сборными Аргентины и Нигерии.

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