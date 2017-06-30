В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве жителя Кубани

Сотрудники погрануправления ФСБ России обнаружили двух граждан, находящихся в федеральном розыске.

Около 22:00 29 июня на окраине населенного пункта Николаево-Козловский Неклиновского района, на территории заброшенной фермы, наряд обнаружил двух человек, которые находились в пограничной зоне без разрешения пограничных органов.

Установили, что они разыскиваются за убийство жителя станицы Брюховецкой, тело которого обнаружили в начале месяца.

Задержанные пояснили, что планировали скрыться от уголовного преследования на территории Украины, сообщает «Интерфакс-Юг».

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