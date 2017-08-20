В Ростовской области задержали женщину, совершившую разбой в Сочи 14 лет назад

Гражданка Украины числилась в федеральном розыске с 2003 года.

По данным правоохранителей, в 2003 году жительница Украины приехала в Сочи на заработки, однако работу не нашла. Однажды женщина проникла в частный дом и совершила разбой. Личность подозреваемой на тот момент установили, но задержать ее не удалось. Злоумышленница скрылась на Украине.

В пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области рассказали, что женщину задержали во время проверки документов на автомобильном пункте пропуска «Новошахтинск», когда она попыталась снова попасть в Россию. Подозреваемую передали сотрудникам полиции, сообщает «161.ru».

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