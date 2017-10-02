В Ростуризм не поступала информация о пострадавших в Лас-Вегасе российских туристах

Организованных групп туристов из России в Лас-Вегасе нет, индивидуальных туристов там небольшое количество — всего около 50 человек.

В Ростуризме добавили, что о пострадавших в результате стрельбы российских туристах сообщений не было.

Аэропорт города временно прекратил отправку и прием рейсов, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трагедия произошла на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest. Стрелок, предположительно, открыл огонь с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Преступник был один и являлся местным жителем, его убили во время полицейской операции.

Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе достигло 50 человек, ранения получили более 200 человек.

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