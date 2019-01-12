В Париже утром 12 января из-за утечки газа в булочной на улице Тревиз в 9-м округе города произошел взрыв. После этого начался пожар.

«Сведений о наличии российских туристов среди пострадавших при взрыве в Париже в Ситуационно-кризисный центр МИД России, с которым мы на связи, не поступало. Ростуризм следит за ситуацией», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадали более 36 человек, из них 12 находятся в тяжелом состоянии. Четверо погибли. Из-за взрыва вылетели витрины и стекла в соседних домах.

Квартал, где произошел инцидент, оцеплен. Он находится в популярном у туристов центральном районе Парижа, недалеко от Больших бульваров и Монмартра, сообщает «Интерфакс».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник