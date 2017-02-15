В Ростуризме предложили сделать российские визы бесплатными

Глава Ростуризма Олег Сафонов 15 февраля предложил изменить порядок предоставления российских виз туристам.

«Нужно серьезным образом понизить стоимость виз, может, вообще их сделать бесплатными», — отметил он.

По словам Сафонова, Россия находится в серьезной конкуренции с другими странами в борьбе за туристов. Последние часто выбирают страну по доступности виз.

«Мы должны сделать все, чтобы турист выбрал нашу страну и поехал к нам», — заявил глава Ростуризма.

Он добавил, что считает необходимым упростить визовые процедуры для въезда в РФ.

При этом Сафонов пояснил, что не нужно делать упор на введении безвизового режима.

«Мы должны понимать, что в мире растет террористической угроза. К сожалению, отказаться от виз — было бы хорошо, но это утопия», — цитирует главу Ростуризма ТАСС.

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