В Ростуризме призвали регионы активней развивать систему «все включено»

Глава Ростуризма Олег Сафонов 12 марта заявил, что стране необходимо активнее развивать систему «все включено».

Об этом он рассказал на всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ. Мероприятие прошло в рамках XII Международной туристкой выставки «Интурмаркет».

По его словам, регионам нужно сделать путешествие по России комфортным, удобным, недорогим для туристов. Это касается сервисов гостеприимства.

«Мы прекрасно понимаем, что российские туристы любят эту систему «все включено». Она пользуется большой популярностью, но, к сожалению, не так много гостиниц функционирует по этой системе», — сказал Сафонов.

Глава ведомства отметил, что в борьбе за российского туриста возрастает конкуренция. Это связано со стабилизацией курса рубля и возвращением Турции на отечественный рынок туристических услуг. Поэтому, по его мнению, без соответствующего сервиса регионы станут неконкурентоспособными.

«Это потребует каких-то инвестиций со стороны региона, но эти вложение невелики. Они важны с точки зрения создания имиджа региона. Это необходимо не только для туристов, но и для местных жителей», — пояснил Сафонов.

Он призвал регионы активнее развивать туристическую навигацию, сообщает ТАСС.

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