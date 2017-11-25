В Ростуризме рекомендовали россиянам учитывать риски при планировании поездок в Египет

В Египте 24 ноября произошел крупнейший теракт в истории страны. Погибли более 230 человек.

Ростуризм порекомендовал россиянам учитывать риски при планировании поездок в Египет после теракта. Российское ведомство также напомнило, что авиасообщение с Египтом приостановлено с 6 ноября 2015 года, туры в эту страну в России не продаются.

Группа боевиков атаковала мечеть на севере Синайского полуострова, в результате чего погибли более 230 человек. Ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, заявив о готовности Москвы наращивать взаимодействие в борьбе с международным терроризмом, сообщает «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Египте 24 ноября боевики атаковали мечеть. МИД попросил россиян проявлять осмотрительность в Египте в связи с терактом.

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