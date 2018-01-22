В Ростуризме составили черный список отелей на ЧМ по футболу — 2018

Ростуризм 22 января подготовил список отелей, завышающих цены на размещение во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018.

По словам главы Ростуризма РФ Олега Сафонова, в список вошла 41 гостиница. Эти объекты расположены в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Москве. Цены в некоторых случаях завышены на 260%.

Сафонов пообещал опубликовать список в ближайшее время. Его уже направили в Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 января Олег Сафонов сообщил о подготовке такого списка.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросу гостиничного сервиса перед ЧМ-2018.

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