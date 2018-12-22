В рождественском меню экипажа МКС будут пудинг и клубника

В NASA сообщили, что для космонавтов Международной космической станции (МКС) 25 декабря будет практически выходным. В Рождество у экипажа запланированы только застолье и ежедневные упражнения.

По словам представителя управления, в рождественском меню к индейке космонавтам предложат гарнир в качестве бобов с грибами, макарон с сыром, кукурузы и запеченной картошки. На десерт их ждет хлебный пудинг, батат в сахарной глазури и клубника, а также печенье. У космонавтов также есть сахарная глазурь, с помощью которой они смогут придать блюдам праздничный вид.

«У нас нет информации о персональных планах экипажа в отношении подарков и не знаем, брали ли они с собой подарки для коллег, поскольку личный багаж членов экипажа остается их личным», — рассказали в NASA.

На Новый год экипаж будет работать. Им предстоит загрузить пристыкованный к станции грузовой корабль Dragon, который в начале года вернется Землю. За это позже они получат отгул, сообщает телеканал «360».

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