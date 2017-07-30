В РПЦ предложили повысить цены на крепкий алкоголь

По словам Митрополита Илариона, крепкий алкоголь не является предметом первой необходимости.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выступил за повышение цен и ограничение продажи алкогольной продукции.

«Ограничительные меры важны. Думаю, что на алкогольную продукцию цены нужно повышать, потому что это не предмет первой необходимости. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя, который оказывает разрушительное воздействие на людей», — сказал он.

По словам митрополита, особую опасность для здоровья представляет алкоголь, в состав которого входят различные добавки.

«Помимо того, что сам алкоголь вредит организму, ему также вредят химические добавки, которые в таких напитках присутствуют, и мы не знаем, что это за добавки. Часто о них написано мелким шрифтом, еще чаще не написано ничего, и человек не знает, что он покупает», — цитирует священнослужителя ТАСС.

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